پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی شهرداری بجنورد گفت: همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، جشن بزرگ مادرانه در بجنورد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد موفق بجنورد با اشاره به اینکه این جشن برای تکریم مقام مادر برگزار میشود، افزود: اجرای برنامههای شاد، آیتمهای هنری و اهدای جوایز از بخشهای اصلی این مراسم است و هدف، فراهم کردن فضایی شاد و صمیمی برای خانوادههاست.
معاون فرهنگی شهرداری بجنورد خاطر نشان کرد: این برنامه یکشنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۹ در سالن ورزشی کارگران بجنورد واقع در روبهروی بیمارستان امام علی (ع) برگزار خواهد شد و حضور برای عموم مردم رایگان است.
وی گفت: مراسم همراه با قرعهکشی جوایز و اجرای گروههای هنری بومی خواهد بود و تلاش شده فضایی مناسب برای حضور خانوادهها فراهم شود.