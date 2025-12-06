پخش زنده
استاندار در یک برنامه تلویزیونی دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان را تشریح کرد.
به گزارش خیرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار با شرکت در برنامه تلویزیونی گفتوگوی شبکه دنا به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به این استان پرداخت و با اشاره به برنامه دولت برای اولویتبندی سفرهای استانی، گفت: محور اصلی سفرهای رئیس جمهوری به استانها، عموماً تکمیل طرحهای ملی اثرگذار در فرآیند توسعه است، به ویژه زیرساختهایی مانند راه، آب و امکاناتی که با بهرهبرداری، میتوانند به شکوفایی اقتصاد و فراهمآوری بستر کار برای سرمایهگذاری کمک کنند.
یداله رحمانی افزود: با حضور رئیس جمهور کارگروه فعالان فرهنگی و نخبگان، کارگروه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، کارگروه فعالان اجتماعی و سیاسی، کارگروه نهضت ملی عدالت در احداث فضای آموزشی و در نهایت در شورای توسعه و برنامهریزی برگزار و ایدهها مطرح شد و رئیس جمهور پس از شنیدن همه بحث ها، نکات و ابهامات مردم، به ویژه در ارتباط با بحث احداث سدهای ماندگان و خرسان توضیحاتی ارائه کردند که به هیچوجه حاضر نیستند حتی کوچکترین خدشه و خللی به محیط زیست وارد شود و اجازه نخواهند داد تصمیم غیرکارشناسی گرفته شود.
رحمانی اضافه کرد: آقای پزشکیان شفافاً به این موضوع اشاره کردند که دانشگاهها را مکلف کردهاند این موضوع را بررسی و تیمی به ریاست معاون اجرایی و با حضور استانداران تشکیل شده تا این موضوع را بررسی کنند.
وی در پاسخ به اینکه چرا سفرهای ریاست جمهوری فقط با حضور مسئولان برگزار میشود گفت: در شرایط پس از جنگ دوازده روزه، اوضاع به گونهای است که باید با مراقبت کامل و توجه به همه مسائل و نکات، حرکت کنیم تا اتفاقی رخ ندهد، ضمن اینکه مسئولان اصلی امنیتی کشور در این شرایط خاص، اساساً با سفرهای رئیس جمهور موافق نیستند و رئیس جمهور اصرار دارد تحت هر شرایطی باید برای پیگیری مسائل استانها حاضر شوند.
استاندار با بیان اینکه اگرچه مدت سفر کوتاه بود، اما وسعت و عمق آن قابل توجه بود و دستاوردهای بسیار خوبی برای استان داشت در ادامه به این دستاوردها پرداخت و گفت: در سال سرمایهگذاری برای تولید، ۷۱ پروژه بزرگ عمرانی و اقتصادی-تولیدی تعریف کردیم که با بهرهبرداری از همه آنها، حجم سرمایهگذاری انجامشده حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان به علاوه ۸.۲ میلیارد دلار با اشتغالزایی بالغ بر ۱۷ هزار نفر خواهد بود که از مجموعه ۱۳ طرح اقتصادی که آماده شده بودند تفاهم نامه ۳ پروژه به امضا رسید.
رحمانی تصریح کرد: مجتمع شیشه با ظرفیت ۶۴۸ هزار تن در سال تولید انواع شیشه، با ۲۵۲ میلیارد تومان هزینه ریالی و ۱۸۴ میلیون دلار هزینه ارزی و اشتغالزایی ۳۸۰۰ نفر. دیگری طرح تولید لولههای بدون درز با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در سال، با ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی و ۲۴۰ میلیون دلار اعتبار ارزی و اشتغالزایی ۱۸۸ نفر؛ و سوم پالایشگاه ۱۱۰ هزار بشکهای با حداقل یک میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی و حداقل ۱۵۰۰ نفر اشتغالزایی است.
وی ادامه داد: این سه طرح و سایر طرحهایی که به مرور عملیاتشان انجام میشود، مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی و ۲.۲ میلیارد دلار اعتبار ارزی دارند و ممکن است در محاسبه ارزی، نرخ دلار متفاوت (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان یا ۱۲۰ هزار تومان) در نظر گرفته شود که این باعث تفاوت در اعداد کلی میشود.
رحمانی تصریح کرد: ما دو عدد کلی داریم یکی مربوط به ۷۱ طرح کلی و دیگری مربوط به ۱۳ طرح خاص که احتمالاً ابهام ایجاد شده در اذهان برخی ناشی از همین تفاوت در محاسبات و نرخها باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در کنار این طرحهای اقتصادی، تعدادی از طرحهای عمرانی از مجموع ۷۱ طرح نیز برای کلنگزنی آماده شده بود گفت: با توجه به رویکرد شخص رئیس جمهور عملاً موافق کلنگزنی صرف نیستند چرا که در گذشته به اندازه کافی طرحهای نیمهتمام رها شده وجود دارد و اگر طرحی کلنگزنی شود و راکد بماند، شکل خوبی ندارد، به این خاطر آقای پزشکیان فقط موافق امضای تفاهمنامه بود تا پس از آن، مقدمات کار فراهم شود.
رحمانی بیان کرد: با حضور سرمایهگذاران و نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس، عملیات اجرایی پالایشگاه ۱۱۰ هزار بشکهای نفتکوره در گچساران را آغاز کردیم، در حوزه عمرانی نیز ۱۷ طرح با اعتبار ۱۲ هزار و ۹۸ میلیارد تومان آماده کلنگزنی بود که قطعه اول اتصال استان به آزادراه شیراز_ اصفهان به طول ۱۰ کیلومتر و سامانه انتقال آب سد تنگ سرخ بود که به زودی طی مراسم خاصی عملیات اجرایی اینها را شروع خواهیم کرد.
استاندار دبا اشاره به بخش افتتاح طرحها گفت: بیمارستان زاگرس یاسوج با اعتبار یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری، کشتارگاه صنعتی گچساران است که بزرگترین کشتارگاه مکانیزه جنوب کشور محسوب میشود و ظرفیت سردخانه زیر صفر آن ۱۴۰۰ تن است که چندین برابر ظرفیت سردخانه زیر صفر استان را افزایش میدهد و شش مجموعه پروژه فوقتوزیع برق در مناطق مختلف استان پروژههای بود که به صورت برخط با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسیدند.
رحمانی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد از استانهای برتر در اجرای طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی است گفت: اهداف پیشبینی شده برای این طرح در استان، ابتدا ۱۹۰ مدرسه بود که اخیراً به ۲۱۵ مدرسه و حدود ۹۰۰ کلاس درس افزایش یافت و مهرماه، ۱۱۵ مدرسه به بهرهبرداری رسید و تا پایان آذرماه این عدد به ۱۳۹ مدرسه افزایش خواخد یافت و همچنین، ۳۸۰ کلاس آماده شده و تا پایان سال، تعداد مدارس به ۱۸۹ مدرسه خواهد رسید.
رحمانی متوسط پیشرفت فیزیکی طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد حدود ۱۱ درصد از متوسط کشور بالاتر است و با اجرای این طرح تاکنون، یک متر مربع به سرانه فضای آموزشی هر دانشآموز در کهکیلویه و بویراحمد افزوده شده است و این عدد در استان قبل از اجرای طرح ۸.۴۸ متر مربع بود که پس از اجرا به ۸.۶۹ متر مربع رسیده است.
استاندار در بخش دستاوردهای اصلی سفر و تخصیص اعتبارات افزود: در مجموع ۲۶ هزار و ۴۲ میلیارد تومان برای تکمیل طرحها آب و راه تا پایان سال ۱۴۰۶ اختصاص یافته است و ما متعهدیم تمام مصوبات سفر را صد درصد محقق کنیم.
رحمانی با اشاره به تأمین تسهیلات بانکی برای طرحهای نیمهتمام بخش خصوصی گفت: این طرحها حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به دلیل کمبود منابع متوقف ماندهاند و برای استان ما استثنایی قائل شدند و برای برخی طرحهای دارای پیشرفت ۳۰ تا ۶۰ درصد نیز قول تأمین اعتبار داده شد. تا دیروز، توافق نهایی با سیستم بانکی منجر به تأمین ۱۲ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان تسهیلات از بانکهای مختلف شد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود این تسهیلات، اشتغالزایی مستقیم برای ۹ هزار و ۷۴۳ نفر به همراه داشته باشد که از نظام بانکی انتظار دارم مقدمات کار را سریعتر فراهم کنند.
استاندار با بیان اینکه پیگیری این مصوبات در جلسات مشترک ششماهه با نهاد ریاست جمهوری انجام میشود، بیان کرد: به مدیران مربوطه نیز تأکید میکنم مقدمات جذب و تخصیص به موقع اعتبارات از طریق اوراق، ماده ۵۶، تخصیص نقدی و غیرنقدی را فراهم کرده و برای بودجه سال آینده نیز بهترین پیشنهادها را ارائه دهند.
رحمانی در ادامه به تشریح جزئیات اعتبارات مصوب در بخشهای مختلف پرداخت و گفت: در این سفر از مجموعه ۲۶ هزار میلیارد تومان ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد حوزه راه و شهرسازی اختصاص یافت که یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بهسازی تقاطعهای محور امامزاده جعفر - میشان _ باباکلان و چرام، ۲ هزار میلیارد تومان برای باند دوم یاسوج - سمیرم شامل کمربندی یاسوج، پل سرریز، پل مختار و پل بنسنجان است که تکمیل شود.
وی ادامه داد: یک هزار میلیارد تومان برای تکمیل ۷ کیلومتر از بزرگراه سپیدان_ یاسوج (تکمیل کننده ۳۳ کیلومتر در حوزه یاسوج_شیراز و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تونلهای محور یاسوج - سی سخت، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تقاطع مهریان و احداث ۱۰ کیلومتر اول مسیر یاسوج - اقلید در نظر گرفته شده است.
رحمانی با اشاره به اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای محور گناوه - گچساران (دوگنبدان) و ۲۵۰ میلیارد تومان برای راه اصلی باغملک - سادات - سرفاریاب گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی، فرعی، شریانی و غیرشریانی در نظر گرفته شده است.
استاندار از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادههای استان خبر داد و افزود: یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور پاتاوه - دهدشت، ۹۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۷ کیلومتر از راه بابا میدان _گچساران و دهدشت - خیرآباد در نظر گرفته شد که مجموعا ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به حوزه راه اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: ۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان از طرحهای ملی سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان منابع استانی، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وزارت راه و ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی نفت اختصاص داده میشود.
رحمانی به اعتبارات وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: ۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبارات این بخش است که ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آبرسانی لیکک، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به دشتهای امامزاده جعفر، خان احمد، لیشتر، دشت مور، باشت و ۸۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به دیشموک اختصاص داده شد.
وی بیان کرد: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به چهار شهر دهدشت، سوق، لنده و چرام، یک هزار میلیارد تومان برای تأمین و انتقال آب به اراضی دشت غربی و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای آبگیری سد تنگ سرخ و انجام تملک اراضی و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای سامانه خط انتقال آب سد تنگ سرخ و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل مرحله اول تصفیه خانه چرام اختصاص یافته است.
استاندار تصریح کرد: ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه، یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل توازن استانی، ۵۰۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو و ۳۰۰ میلیارد تومان از وزارت نفت مسئولیت اجتماعی اختصاص داده میشود.
وی با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل فضاهای آموزشی نیمهتمام خیر ساز دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت:،۲۵۰ میلیارد تومان برای استانداردسازی سامانههای سرمایشی، گرمایشی و تجهیزات آموزشی و هنرستانی، ۳۵۰ میلیارد تومان برای تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و ۲۵۰ میلیارد تومان برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس در نظر گرفته شده است.
استاندار از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل دو خوابگاه دانشگاه فرهنگیان خبر داد و افزود: سر جمع مبالغ اختصاص یافته به این پروژهها یک هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان است که توسط سازمان نوسازی مدارس کشور تأمین میشود.
رحمانی از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل بلوک ۱ و ۲ خوابگاه متأهلین حوزه وزارت علوم خبر داد و افزود: ۵۰ درصد این مبلغ را سازمان برنامه و بودجه و ۵۰درصد از منابع دانشگاه اختصاص مییابد.
وی با اشاره به توجه دولت به حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اختصاص ۹۸۲ میلیارد تومان به این حوزه اشاره و عنوان کرد: ۱۰۸ میلیارد تومان برای تکمیل دانشکده بهداشت، پرستاری و مامایی، ۱۰۴ میلیارد تومان برای تکمیل دانشکده دندانپزشکی، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۲ تخت خوابی چرام و ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۰ تخت خوابی سیسخت اختصاص یافت.
استاندار تصریح کرد: ۱۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۱۰ تخت خوابی سوختگی یاسوج، ۶۰ میلیارد تومان برای بیمارستان ۸ سوختگی گچساران و ۱۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۴۷ تختهخوابی لنده در نظر گرفته شده که ۶۸۲ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه و ۳۰۰ میلیارد تومان از وزارت بهداشت تأمین میشود.
رحمانی با اشاره به اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان در حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی و اجرای طرحهای هادی روستایی گفت:۴۰ میلیارد تومان سازمان برنامه، ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبارات قیر بنیاد مسکن اختصاص پیدا میکند.
وی اضافه کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزشی و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان تالار مرکزی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر یاسوج در نظر گرفته شده است.
استاندار در پایان با تأکید مجدد بر لزوم آغاز فوری پیگیریها توسط مدیران مربوطه برای جذب اعتبارات و نظارت بر اجرا، تاکید کرد: همه این طرحها باید حداکثر طی دو سال آینده به بهرهبرداری برسند تا وعده محقق شده صد درصدی رئیسجمهور محقق شود.
رحمانی همچنین از مردم به دلیل همراهی و از نخبگان، رسانهها و کلیه دستاندرکارانی که به دلیل محدودیتهای زمانی و فضایی امکان حضور در برخی برنامهها را نیافتند، عذرخواهی و تشکر کرد و گفت: نگاه رئیسجمهور تکریم مردم است و ترجیح دادیم به جای نشستن طولانی در جلسات سخنرانی، دیدگاههای مردم را از طریق متخصصان و کانالهای دیگر دریافت و انعکاس دهیم.