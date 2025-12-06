پخش زنده
فولاد مبارکه با طرح عظیم انتقال آب، بار صنعت را از دوش زایندهرود برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، در آیین افتتاح ابر طرح انتقال آب دریا به استان که با حضور برخط رئیس جمهور برگزار شد، گفت: این طرح وابستگی صنعت استان به زایندهرود را به شدت کاهش داده و فولاد مبارکه را به عنوان پیشران، در مسیر دستیابی به تابآوری ملی در برابر خشکسالی قرار داده است.
سعید زرندی این ابر طرح را کار ماندگاری دانست و افزود: این طرح با زیرساخت بیش از ۸۰۰ کیلومتر لولهگذاری در مسیر محقق شده است.
وی ادامه داد: فولاد مبارکه موفق به طراحی و ساخت ۶۱۰ هزار تُن فولاد برای این مسیر شد که فولادهای خاص و فشار بالا محسوب میشوند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: ۵۳۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب به روش ثقلی طراحی شده است که این امر موجب حذف پنج ایستگاه پمپاژ و کاهش چشمگیر مصرف برق شده است.
وی ادامه داد: کل این مسیر ۸۰۰ کیلومتری در مدت دو سال تکمیل شده که یک رکورد ملی حساب میشود.
زرندی افزود: فولاد مبارکه پیش از این طرح، کمتر از ۱.۵ درصد از آب زایندهرود را مصرف میکرد، اما تصمیم بر آن شد تا با این طرح بزرگ، بار صنعت از دوش این منبع حیاتی برداشته شود.
وی همچنین به پیشرفتهای داخلی در بهینهسازی مصرف آب اشاره کرد و گفت: مجموعه فولاد مبارکه برای تولید هر تٌن فولاد ۱۶ متر مکعب مصرف آب داشته و امروز مصرف آب مبارکه به ۲.۵ متر مکعب به ازای هر تُن رسیده است و این در مقایسه با شرکتهای برتر دنیا که مصرفشان چهار متر مکعب است، نشاندهنده موفقیت ماست.
مدیرعامل فولاد مبارکه از برنامههای شرکت برای تأمین انرژی پایدار خبر داد و گفت: مرحله نخست نیروگاه خورشیدی به مدار آمده و تا پایان سال جاری، ۴۰۰ مگاوات دیگر هم به تولید برق اضافه خواهد شد و مذاکرات با وزارت نفت برای تأمین گاز از میدان گازی مدار هم برای رفع دغدغه انرژی صورت گرفته است.
زرندی چشمانداز این طرح را فراتر از حل چالشهای کنونی دانست و گفت:این آب منتقل شده میتواند مقدمه تشکیل یک بازار آب برای صنایع استان اصفهان و صنایع همجوار باشد.
وی تأکید کرد: بر اساس سیاستهای دولت و برنامه هفتم توسعه، برنامههای توسعهای شرکت به سمت جنوب ایران هدایت خواهد شد و به دلیل ارزش و هزینهکرد جدی برای این آب، سرمایهگذاری سنگینی در حوزه هوشمندسازی مصارف آب در دستور کار است.