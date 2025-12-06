پخش زنده
به استناد منابع ارتش پاکستان، عناصر طالبان افغانستان در اقدامی بیدلیل و یکجانبه در بخش مرزی «چمن» دست به تیراندازی زدند؛ اقدامی که «بیپروا» توصیف شده و ثبات مرزی و صلح منطقه را تضعیف میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ منابع ارتش پاکستان اعلام کردند: نیروهای پاکستانی با دقت و قاطعیت به این اقدام پاسخ دادند و بار دیگر تاکید کردند که هرگونه نقض تمامیت ارضی پاکستان با واکنشی فوری و بازدارنده مواجه خواهد شد.
ارتش پاکستان افزود: این تبادل آتش بار دیگر نشان میدهد که کابل باید عناصر مرزی بیانضباط خود را تحت کنترل درآورد چرا که چنین رفتارهایی جایگاه بینالمللی افغانستان را متأثر میکند و به بیثباتی بیشتر در منطقه دامن میزند.
بر اساس این گزارش واکنش پاکستان متناسب، حسابشده و با هدف بازگرداندن آرامش بوده و نیروهای پاکستانی حتی در برابر اقدامات تحریکآمیز نیز رفتار حرفهای از خود نشان دادهاند.
پاکستان تأکید کرد: سازوکارهای موجود برای مدیریت مرزی به منظور جلوگیری از تنش طراحی شدهاند اما نقضهای یکجانبه از سوی طالبان اعتماد را تخریب کرده و به زندگی مردم دو سوی مرز آسیب میزند.
بیانیه اضافه میکند که پاکستان به اصل همزیستی مسالمتآمیز پایبند است، اما صلح نمیتواند یکطرفه باشد. تلاش برای اعمال فشار بر پاکستان از طریق رفتارهای ماجراجویانه نه در گذشته نتیجه داشته و نه در آینده نتیجه خواهد داد و پاسخ اخیر در چمن این پیام را بهروشنی تایید میکند.
در پایان منابع ارتش پاکستان اعلام کردند: نیروهای امنیتی کشور در آمادگی کامل قرار دارند و هرگونه تجاوز جدید با پاسخی شدیدتر روبهرو خواهد شد و مسئولیت تشدید تنش تنها بر دوش آغازگران تیراندازی بیدلیل است.