.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مختار خانی گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با همکاری مامورین یگان اداره کل و با اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری یک گروه صیادی غیرمجاز و همچنین کشف و توقیف بیش ۱۵۰۰ متر تور دام ماهیگیری و دو مورد قایق و ۴ حلقه تیوپ در سد شهر چای ارومیه شدند.

وی با اشاره به ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی از جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مختار خانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.