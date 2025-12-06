معابر، وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ساختمان‌ های اداری باید برای معلولان مناسب سازی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر این که همه دستگاه‌ های اجرایی برای تسریع در مناسب سازی محیط برای معلولان مسئولیت دارند، گفت: معلولیت مانع زندگی نیست اما نامناسب بودن محیط می‌ تواند مانع باشد.

غلامحسین مظفری عصر دیروز در آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت در مشهد افزود: در حوزه شهری، مناسب‌ سازی معابر، حمل‌ و نقل و ساختمان‌ های اداری همچنان نیازمند توجه جدی است و همچنین در زمینه اشتغال، ورزش و امکانات توانبخشی نیز ضرورت‌ های مهمی وجود دارد.

وی افراد دارای معلولیت را قهرمانان واقعی زندگی دانست و اضافه کرد: محدودیت هرگز مانع پیشرفت نیست.

استاندار خراسان رضوی حضور در جمع ۵۰ زوج جوان مهمان مراسم را موجب خرسندی دانست و ازدواج آنان را نمادی از امید، عشق و اراده معرفی کرد.

مظفری با بیان این که امروز تنها یک مناسبت تقویمی نیست تأکید کرد: هر فرد، با هر شرایط و محدودیتی، دارای کرامت، استعداد و توانایی‌ های ارزشمند است.

وی با اشاره به استعدادهای درخشان خراسان رضوی در حوزه‌ های ورزشی، هنری، ادبی و اجتماعی ادامه داد: قهرمانان پارالمپیک، هنرمندان و فعالان اجتماعی استان ثابت کرده‌ اند که محدودیت مانع پیشرفت نیست.

استاندار خراسان رضوی ضمن قدردانی از خیران، حمایت‌ های بی‌ دریغ آنان را موجب ایجاد امید در دل خانواده‌ های دارای معلولیت دانست و اظهار کرد: چراغ‌ هایی که شما در زندگی این عزیزان روشن کردید، باقیات صالحات شما خواهد بود.

مظفری همچنین با اشاره به اقدامات مؤثر در حوزه معلولان، از باقی‌ ماندن کارهای مهم در این بخش سخن گفت.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم هدف‌ گذاری بهزیستی استان را «صفر کردن» نیاز خانواده‌ های تحت پوشش در حوزه جهیزیه، وسایل توانبخشی و تجهیزات کمکی پزشکی تا پایان سال اعلام کرد.

مهدی برجی افزود: با همراهی آستان قدس رضوی، در ۲ هفته آینده مرحله جدیدی از اهدای ویلچر انجام خواهد شد. همچنین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، برنامه‌ ریزی برای اهدای ۸۰۰ وسیله کمکی در یکی ۲ ماه آینده صورت گرفته است.

وی با قدردانی از تلاش همه کارکنان و خیران استان، تأکید کرد: ادامه این اقدامات تنها با مشارکت و همراهی مردم و نیکوکاران امکان‌ پذیر است.

به دستور استاندار خراسان رضوی در این برنامه، به‌ زودی یک مشاور ویژه در امور شهروندان دارای معلولیت در استانداری منصوب خواهد شد، این اقدام به معنای ایجاد رابط مستقیم میان جامعه معلولان و نماینده عالی دولت است تا مسائل و نیازهای این قشر به شکل مستمر و تخصصی پیگیری شود.

در پایان این مراسم، ۵۰ سری جهیزیه به ۵۰ زوج توان‌ یاب اهدا شد و استاندار خراسان رضوی نیز ۶۰۰ میلیون ریال به سه هنرمند نقاش در این مراسم اهدا کرد.

در این مراسم همچنین از جمعی از خیران، نیکوکاران و جمعی از توان‌ یابان نویسنده، هنرمند، ورزشکار و افتخارآفرین تجلیل شد.