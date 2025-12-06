معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: با آماده شدن زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن دهلران، متقاضیان تنها دو هفته فرصت دارند پروانه ساخت دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «فرید افسرد» معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام، با اعلام هشدار نهایی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در دهلران اظهار داشت: زیرساخت‌های اصلی این طرح شامل آب، برق و سایر امکانات به‌طور کامل فراهم شده و هیچ‌گونه تأخیری برای آغاز ساخت‌وساز قابل قبول نیست.

وی افزود: متقاضیان تنها دو هفته مهلت دارند تا نسبت به اخذ پروانه ساخت اقدام کنند و آغاز عملیات عمرانی را در دستور کار قرار دهند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام ادامه داد: این آخرین فرصت برای تعیین تکلیف متقاضیانی است که تا کنون مراحل اداری خود را تکمیل نکرده‌اند.

افسرده خاطرنشان کرد: در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، قرارداد فسخ شده و زمین به افراد واجد شرایط در نوبت، واگذار خواهد شد.

وی از متقاضیان خواست هرچه سریع‌تر مدارک خود را تکمیل و مراحل قانونی دریافت پروانه را پیگیری کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام تصریح کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی همچنان آماده ارائه اطلاعات تکمیلی و پاسخ‌گویی به متقاضیان است و این اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی انجام می‌شود.