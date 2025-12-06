پخش زنده
جانشین تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش گفت: با توجه به برنامههای ارتش جمهوری اسلامی ایران، آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش دیروز بهصورت همزمان با سراسر کشور در ۳۱ حوزه امتحانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ افشین عمادی گفت: در این آزمون، دارندگان دیپلم در رشتههای مختلف و همچنین دانشآموزان پایه دوازدهم حضور داشتند و داوطلبان در صورت کسب نمره قبولی، وارد مراحل بعدی گزینش و ارزیابی خواهند شد.
جانشین تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان اعلام کرد: نتایج اولیه این آزمون سوم دیماه منتشر میشود و پذیرفتهشدگان برای انجام مراحل تکمیلی گزینش معرفی خواهند شد.