جانشین تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش گفت: با توجه به برنامه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش دیروز به‌صورت همزمان با سراسر کشور در ۳۱ حوزه امتحانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ افشین عمادی گفت: در این آزمون، دارندگان دیپلم در رشته‌های مختلف و همچنین دانش‌آموزان پایه دوازدهم حضور داشتند و داوطلبان در صورت کسب نمره قبولی، وارد مراحل بعدی گزینش و ارزیابی خواهند شد.

جانشین تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان اعلام کرد: نتایج اولیه این آزمون سوم دی‌ماه منتشر می‌شود و پذیرفته‌شدگان برای انجام مراحل تکمیلی گزینش معرفی خواهند شد.