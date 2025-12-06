به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا ابوالحسنی با اشاره به پهلوگیری سومین کشتی حامل گندم وارداتی در بندر امام خمینی، اظهار کرد: با تخلیه محموله این کشتی، مجموع گندم تخلیه‌شده در یک ماه اخیر به ۳۳۰ هزار تن رسید.

وی افزود: در پاییز امسال ۵ فروند کشتی گندم وارد بندر امام خمینی شده که سه فروند آن مربوط به آذرماه است.

ابوالحسنی بیان داشت: واردات گندم بر اساس نیاز کشور و مطابق برنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام می‌شود و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مدیر غله و بازرگانی بندر امام خمینی تاکید کرد: محموله‌های خریداری‌شده قبل از پایان سال بارگیری و به نقاط مختلف کشور ارسال خواهند شد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

بندر امام خمینی با تخلیه و بارگیری بیش از ۷۰ درصد کالا‌های اساسی کشور، به‌عنوان کانون غلات نقشی محوری در زنجیره تامین ایفا می‌کند و سالانه قابلیت جابه‌جایی ۵۰ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی را دارد.