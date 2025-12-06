پخش زنده
امروز: -
برنامه ایرانجان با محور گلستانِ ایران در هفته روایت سرزمین سبز، و برنامه خشت اول با موضوع آموزش رفتار صحیح در شرایط بحرانی به کودکان، از شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ از ۱۵ تا ۲۱ آذر رویداد ملی «ایرانجان – گلستانِ ایران» را با برنامههای مختلف همراهی میکند؛ هفتهای که در آن تاریخ، طبیعت، فرهنگ و ادبیات گلستان از زوایای مختلف روایت میشود.
از گردشگری و میراث فرهنگی گرفته تا ادبیات، رمان و فرهنگ عامه، همه در قالب برنامههای شاخص شبکه برای مخاطبان تدارک دیده شده است.
ششمین مقصد رویدادملی «ایرانجان» این بار گلستانِ ایران است و مجموعهای از برنامههای شاخص رادیو فرهنگ از ۱۵ تا ۲۱ آذر به معرفی ظرفیتهای گسترده این استان میپردازند.
برنامه «سرزمین من» هر روز از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۳ با تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری و اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی کاری مشترک از رادیو فرهنگ و مرکز گلستان است و مخاطبان را به سفری شنیدنی در گرگان، گنبد کاووس، بندرگز، بندرترکمن و دیگر شهرهای گلستان میبرد و میراث فرهنگی، صنایعدستی و جاذبههای گردشگری این خطه را روایت میکند. گفتوگو با مسئولان و هنرمندان، گزارش مردمی و تعامل با شنوندگان از جمله بخشهای این برنامه است.
برنامه «هفتکوچه» نیز این هفته ساعت ۹ صبح با محور فرهنگ عامه، آیینها و روایتهای محلی مردم گلستان را بازگو میکند.
در «صبح به وقت فرهنگ» بهصورت روزانه از ۶:۳۰ صبح گفتوگو با مسئولان استان گلستان، طرح دغدغههای فرهنگی ـ اجتماعی مردم استان و پیگیری مسائل حوزه فرهنگ دنبال میشود.
«ایستگاه ۱۰۶» نیز هر روز ساعت ۱۷ با رویکرد معرفی شهرهای گلستان، دیدنیها، نمادهای فرهنگی و مفاخر این استان به تهیه کنندگی فاطمه ترسا و همراهی پرویز جمالی روی آنتن میرود.
در بخش ادبی، «ققنوس» هر روز ساعت ۱۵ به معرفی مفاخر ادبی استان گلستان اختصاص یافته و چهرههای شاخص ادبی این خطه را به شنوندگان معرفی میکند.
همچنین «کتاب فرهنگ» در برنامه چهارشنبه ۱۸ آذر ساعت ۲۰ میزبان نوبسنده کتاب رمان «ماتیخان» است و عبدالرحمن اونق با همراهی موسی جرجانی کارشناس فرهنگ و حسین پایین محلی کارشناس کتاب و ادبیات این رمان را معرفی و بررسی میکنند؛ ماتی خان اثری تاریخی درباره کوچ اجباری طوایف ترکمن به نزدیکی رود اترک و روایت بیمها، ایستادگیها و دغدغههای مردمی که با دخالتهای حکومتی از هویت و ریشههای خود دور میافتند و به مناسبت ایزان جان در گلستان انتخاب شده است.
رادیو فرهنگ در همراهی رویدادملی «ایران جان، گلستان ایران» برای بازنمایی چهره فرهنگی و انسانی سرزمینی که تنوع قومی، طبیعت کمنظیر و میراث غنی آن، بخشی مهم از هویت فرهنگی ایران را شکل داده است تلاش میکند.
برنامه «خشت اول»
«خشت اول» با طرح این پرسش که چگونه فرزندان را برای روزهای سخت آماده کنیم؟ این هفته با موضوع «آموزش رفتار مناسب در شرایط بحرانی به فرزندان» شنبه ۱۵ آذر ساعت ۱۲:۳۰ از رادبو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «خشت اول» این هفته میکوشد والدین را با شیوههای درست مواجهه کودکان با موقعیتهای بحرانی آشنا کند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، نقش آن در کاهش اضطراب خانوادگی و مدیریت بحران، کمتر از آموزشهای رسمی نیست.
در این برنامه، دکتر آرش احمدی توضیح میدهد، کودکان چگونه با الگوبرداری از والدین، مهارتهای آرامسازی، تصمیمگیری و واکنش مناسب را میآموزند و والدین چه مسئولیتی در انتقال این مهارتها دارند.
در این برنامه به اینکه «تابآوری» یک مهارت آموختنی است، تأکید میشود و اشاره میشود که آمادهسازی فرزندان برای شرایط غیرمنتظره باید پیش از وقوع بحران آغاز شود و آموزشهای گامبهگام، گفتوگوهای خانوادگی و تمرینهای ساده خانگی میتواند کودکان را برای مواجهه سنجیده با موقعیتهای دشوار یاری دهد.
این برنامه به تهیهکنندگی مریم یوسفیپور ساعت ۱۲:۳۰ تقدیم شنوندگان میشود.