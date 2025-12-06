پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی شرایط جوی امروز و فردا در استان را پایدار و یکنواخت پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی شرایط جوی امروز و فردا در استان نسبتا پایدار یکنواخت و آسمان کماکان صاف و آفتابی است.
کارشناس هواشناسی استان افزود: از روز دوشنبه با افزایش رطوبت منطقه و عبور امواج کم دامنه ضعیف از فراز میانی جو استان افزایش ابر را انتظار داریم.
زارعی گفت: به لحاظ دمایی نیز امشب دمای هوا کاهش نسبی دارد و از فردا تا پایان هفته تغییرات دما افزایشی است.
در شبانه روز گذشته سربیشه با ۴ درجه سلیسوس زیر صفر سردترین و روز گذشته بندان با ۲۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۹ و ۲ درجه سلسیوس ثبت شد.