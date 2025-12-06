سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین از برگزاری مانور عملیاتی تصادف جاده‌ای، به منظور ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، قدرت اله ‍ مهدیخانی گفت: یکی از برنامه‌های مدون اداره کل مدیریت بحران استان برگزاری مانور در سطوح عملیاتی، آموزشی و دورمیزی است که با هدف بررسی عملکرد دستگاهها، میزان آمادگی نیرو‌های امدادی و قدرت تصمیم گیری مدیران دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بحران برگزار می‌شود.

وی افزود: این مانور عملیاتی در محور بوئین زهرا به اشتهارد با حضور دستگاه‌های امدادی از جمله نیروی انتظامی، آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس برگزار شد که با این شیوه، نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها و همچنین کاستی‌های موجود در امکانات و تجهیزات موجود روشن می‌شود و میتواند در توان افزایی و ارتقاء سطح خدمات رسانی به سانحه دیدگان در بحران‌های واقعی بسیار موثر و با ارزش باشد.

مهدیخانی، عملکرد دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان مثبت ارزیابی کرد و افزود: مانور‌های ساعت صفر عملیاتی در سایر مناطق استان نیز انجام خواهد شد.