برگزاری مانور جادهای ساعت صفر در محور بوئین زهرا به اشتهارد
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین از برگزاری مانور عملیاتی تصادف جادهای، به منظور ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای امدادی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خبر داد.
، قدرت اله مهدیخانی گفت: یکی از برنامههای مدون اداره کل مدیریت بحران استان برگزاری مانور در سطوح عملیاتی، آموزشی و دورمیزی است که با هدف بررسی عملکرد دستگاهها، میزان آمادگی نیروهای امدادی و قدرت تصمیم گیری مدیران دستگاههای عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بحران برگزار میشود.
وی افزود: این مانور عملیاتی در محور بوئین زهرا به اشتهارد با حضور دستگاههای امدادی از جمله نیروی انتظامی، آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس برگزار شد که با این شیوه، نقاط قوت و ضعف دستگاهها و همچنین کاستیهای موجود در امکانات و تجهیزات موجود روشن میشود و میتواند در توان افزایی و ارتقاء سطح خدمات رسانی به سانحه دیدگان در بحرانهای واقعی بسیار موثر و با ارزش باشد.
مهدیخانی، عملکرد دستگاههای امدادی و خدمات رسان مثبت ارزیابی کرد و افزود: مانورهای ساعت صفر عملیاتی در سایر مناطق استان نیز انجام خواهد شد.