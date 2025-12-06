پخش زنده
پانزدهم آذر سالروز شهادت شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری است، خلبانی که در انجام داوطلبانه ماموریتهای سخت و همچنین موفقیت در عملیاتها به عقاب تیز پرواز جبهههای جنگ تحمیلی شهرت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امروز ۱۵ آذر روز هوانیروز است روزی برای پاسداشت رشادتها و خدمات خلبان این نیرو، اما اینکه چرا این روز به نام هوانیروز نام گذاری شده است علت آن را باید در رشادتهای خلبانان هوانیروز به ویژه شهید کشوری در دوران دفاع مقدس جستوجو کرد.
نام احمد کشوری نخستین بار در غائله غرب کشور و قبل از جنگ تحمیلی مطرح شد، آن هم زمانی که شهر پاوه در محاصره بود و شهید چمران و نیروهایش نیاز به کمک داشتند.
شهید احمد کشوری از همان آغاز جنگ داخلی خصوصا غائله کردستان چنان از خود لیاقت و شجاعت نشان داد که وصف ناکردنی است؛ شهید امیر سرتیپ خلبان احمد کشوری ۱۵ آذر ماه ۱۳۵۹ در حالی که از مأموریتی بسیار دشوار پیروز باز میگشت، در منطقه میمک هدف حمله یک فروند میراژ عراقی قرار گرفت و به شهادت رسید.
قطعا راه سرلشگر خلبان شهید احمد کشوری در هوانیروز ادامه دارد، راهی که یک بخش آن حفظ و حراست از مرزهای کشور است و یک بخش دیگر آن کمک به مردم در مواقع نیاز است.
گزارش از زینب نجاتی: