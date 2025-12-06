رئیس پلیس راهور شهرستان ماسال گفت: خودرویی که به دلیل تخلف از سوی ماموران پلیس متوقف شده بود، مشخص شد ۲۲ میلیون تومان خلافی پرداخت نشده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علی محمدی گفت: ماموران پلیس، سواری پژو ۴۰۵ را به دلیل تخلف راننده در دستکاری اگزور، ایجاد صدای ناهنجار و مزاحمت شهروندان در شهرستان ماسال متوقف کردند.

وی افزود: در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و استعلام سوابق خودرو مشخص شد، این خودروی سواری بیش از ۲۲ میلیون تومان خلافی پرداخت نشده دارد.

سرهنگ محمدی گفت: در این طرح، خودرو‌های رانندگانی که تخلفات مکرر انجام دهند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند توقیف شده و یا جریمه می‌شوند.