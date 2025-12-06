به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مرتضی بهزادفرگفت: تاکنون ۴۰ درصد از اعتبار یادشده، معادل هزار میلیارد تومان، توسط دستگاه‌های اجرایی جذب شده و تلاش می‌شود با هم‌افزایی و تسریع در اقدامات، بخش باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصرف شود.

به گفته وی، در مرحله نخست این فرآیند، ۲۹ دستگاه اجرایی مشارکت داشته‌اند و مجموعاً ۲۳۶ پروژه عمرانی از این منابع بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌ها افزود: خراسان شمالی در حال حاضر در رتبه چهارم کشور در جذب اوراق مرابحه قرار دارد؛ جایگاهی که بیانگر مدیریت هدفمند و تلاش جدی مجموعه دستگاه‌های اجرایی است.

وی همچنین از عملکرد برجسته شهرداری‌ها، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و دانشگاه علوم پزشکی در جذب مؤثر اعتبارات تقدیر کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر اهمیت ابزار‌های نوین تأمین مالی گفت: اوراق مرابحه یکی از کارآمدترین روش‌ها برای حمایت از پروژه‌های عمرانی است و می‌تواند در فعال‌سازی طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع خدمت‌رسانی نقش مهمی ایفا کند.