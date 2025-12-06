پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال دانشآموزی دختران ایران در رقابتهای قهرمانی جهان مقابل هند ۱ به تری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز رقابتهای والیبال قهرمانی دانشآموزان جهان در شانگلو چین، تیم دختران ایران بامداد امروز به وقت تهران، در نخستین بازی گروهی خود مقابل هند ۱ به میدان رفت و توانست در دو دست این حریف آسیایی خود را شکست دهد.
دختران والیبالیست ایران در این بازی در دست نخست ابتدا ۲۵ بر ۱۸ پیروز شدند و در ادامه در دست دوم نیز موفق شدند با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ بازی را در مجموع دو بر صفر پیروز شوند.
در رقابتهای دور گروهی دانشآموزان جهان برنده در صورت پیروزی دو دست از سه دست مشخص میشود.
تیم والیبال دختران دانشآموز ایران امروز در دومین بازی دور گروهی خود به مصاف اوگاندا ۲ میرود.