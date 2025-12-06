پخش زنده
امروز: -
همایش ظرفیتهای حوزه سلامت با رویکرد محیط زیست در زاهدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: همایش ملی «چالشها و ظرفیتهای حوزه سلامت و توسعه پایدار با رویکرد محیط زیست در جنوب شرق کشور» در زاهدان برگزار میشود.
الهام آبتین با اشاره به اهمیت این همایش ملی افزود: این رویداد میتواند زمینهساز ارتقای دانش و تبادل تجربیات میان متخصصان حوزه سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار باشد و نقش مؤثری در تصمیمسازیهای مدیریتی ایفا کند.
وی افزود: بررسی بیماریهای واگیر و غیرواگیر شایع در کشور، بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و سلامت روان و آسیبهای اجتماعی محورهای اصلی همایش است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این همایش در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دی ماه در زاهدان برگزار خواهد شد.