به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آخرین روز از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، دو تیم فولاد خوزستان و آلومینیوم اراک در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف هم رفتند.

در این مسابقه که به قضاوت مرتضی منصوریان برگزار شد، دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی بدون گل رضایت دادند. با این نتیجه فولاد با ۱۲ امتیاز در رده ۱۴ و آلومینیوم با ۱۵ امتیاز در رده دهم جدول رقابت‌های لیگ برتر قرار گرفتند.

همچنین در این هفته تیم استقلال خوزستان نیز بدون گل در برابر میزبان خود تراکتور سازی تبریز متوقف شد.