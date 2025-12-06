به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، به مناسبت روز جهانی خاک، دهمین کاروان ترویج بهره‌وری کشاورزی در شهرستان بافق به میزبانی جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان و با حضور جمعی از کشاورزان، کارشناسان و مسئولان حوزه‌های مرتبط برگزار شد.

در این برنامه بر ضرورت حفاظت از خاک به عنوان بستر اصلی حیات و عامل مهم در امنیت غذایی و پایداری محیط زیست تأکید شد. محمد اکرامی، رئیس مرکز رشد واحد‌های فناور کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، در این نشست گفت: رسالت اصلی فعالان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک با بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌های علمی و دانش بومی است.

اکرامی افزود: حفظ کیفیت و مدیریت صحیح خاک، تضمین‌کننده آینده‌ای امن از نظر غذایی و زیست‌محیطی برای نسل‌های آینده است. وی تصریح کرد که در این نشست کارشناسان حوزه خاک و منابع طبیعی راهکار‌هایی برای افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه مصرف نهاده‌ها و پیشگیری از تخریب خاک ارائه کردند.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی نسبت به اهمیت مدیریت پایدار خاک و هم‌زمان با روز جهانی خاک در بافق برگزار شد.