دهمین کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» و با هدف افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مدیریت پایدار خاک در بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، به مناسبت روز جهانی خاک، دهمین کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی در شهرستان بافق به میزبانی جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان و با حضور جمعی از کشاورزان، کارشناسان و مسئولان حوزههای مرتبط برگزار شد.
در این برنامه بر ضرورت حفاظت از خاک به عنوان بستر اصلی حیات و عامل مهم در امنیت غذایی و پایداری محیط زیست تأکید شد. محمد اکرامی، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، در این نشست گفت: رسالت اصلی فعالان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی و دانش بومی است.
اکرامی افزود: حفظ کیفیت و مدیریت صحیح خاک، تضمینکننده آیندهای امن از نظر غذایی و زیستمحیطی برای نسلهای آینده است. وی تصریح کرد که در این نشست کارشناسان حوزه خاک و منابع طبیعی راهکارهایی برای افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه مصرف نهادهها و پیشگیری از تخریب خاک ارائه کردند.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی نسبت به اهمیت مدیریت پایدار خاک و همزمان با روز جهانی خاک در بافق برگزار شد.