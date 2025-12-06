رئیس اداره هواشناسی مهاباداز ورود سامانه بارشی فعال به استان خبر داد و اعلام کرد: از روز یکشنبه بارش برف و باران بخش‌های مختلف استان را فرا خواهد گرفت و این وضعیت تا پایان هفته ادامه دارد.

ورود سامانه بارشی قوی و آغاز برف و باران از فردا

ورود سامانه بارشی قوی و آغاز برف و باران از فردا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور افزود: فعالیت امواج تراز میانی جو موجب می‌شود از ابتدای هفته آینده شاهد بارش‌های گسترده در استان باشیم.

محمدپور با بیان اینکه هشدار زرد هواشناسی برای استان صادر شده است، افزود: با ورود این سامانه، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی، احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و وقوع کولاک برف در ارتفاعات و گردنه‌ها وجود دارد.

وی تأکید کرد: این سامانه تمام نقاط استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تداوم بارش‌ها تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین آمادگی کامل مدیریت بحران در شهر‌ها ضروری است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان هم هشدار داد: احتمال آب‌گرفتگی، سیلابی شدن رودخانه‌ها، لغزندگی معابر و کاهش دید افقی از مهم‌ترین پیامد‌های این سامانه خواهد بود.

صابری از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی از جمله احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از صعود‌های کوهنوردی، پاکسازی کانال‌ها و دهانه پل‌ها و توجه به هشدار‌های جهاد کشاورزی، از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنند.