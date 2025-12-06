پخش زنده
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت قاطع آرا پنج قطعنامه به نفع فلسطین تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای در خصوص آوارگان فلسطینی در نشست روز جمعه به وقت محلی (نیویورک) تصویب کرد که نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از حقوق آوارگان فلسطینی است.
قطعنامه اول، درباره کمک به آوارگان فلسطینی؛ با رأی مثبت ۱۵۱ کشور، ۱۰ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
قطعنامه دوم، در خصوص عملیات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA)، که شامل تمدید مأموریت آن به مدت سه سال میشود؛ با حمایت ۱۴۵ کشور، ۱۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.
قطعنامه سوم، درباره اموال آوارگان فلسطینی و درآمدهای حاصل از آن؛ با رأی مثبت ۱۵۷ کشور، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید.
قطعنامه چهارم، درباره کار کمیته ویژه بررسی اقدامات اسرائیل که حقوق بشر مردم فلسطین و سایر ساکنان عرب در سرزمینهای اشغالی را مورد تعرض قرار میدهد؛ با حمایت ۸۸ کشور، ۱۹ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
پنجمین قطعنامه، در خصوص شهرکسازیهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه؛ با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل از کشورها به خاطر این حمایت قاطع و همدردی جامعه بینالمللی، به ویژه درباره مسئله آوارگان فلسطینی که در بحبوحه تجاوز وحشیانه اسرائیل علیه مردم نوار غزه و کرانه باختری اتفاق میافتد، تشکر کرد.
"فیلیپ لازارینی" کمیسر کل آنروا هم از رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تمدید ماموریت آنروا به مدت سه سال تقدیر و تأکید کرد که این قطعنامه نشان دهنده همبستگی گسترده از سراسر جهان با آوارگان فلسطینی است.
وی در بیانیهای افزود که این قطعنامه همچنین نشان دهنده مسئولیت جامعه بینالمللی برای حمایت از نیازهای بشردوستانه و توسعه انسانی آوارگان فلسطینی تا رسیدن به یک راه حل عادلانه و پایدار برای از بین بردن رنج چندین دههای آنها است.
لازارینی همچنین بر لزوم تبدیل این رأی مجمع عمومی به تعهد واقعی و تأمین منابع لازم برای اطمینان از اجرای آن تأکید کرد.