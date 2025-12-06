دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی گفت: باصدور دستور قضایی، ۲۸ هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم ایران از مجتمع بندری امام خمینی ترخیص شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا جعفری‌اصل جمعه بیان کرد: با هدف رفع موانع و صیانت از چرخه تولید ملی، دستور قضایی برای تسریع در ترخیص ۲۸ هزار تن پودر آلومینا صادر شد، اقدامی که مانع اختلال در تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن آلومینیوم و بیکار شدن بیش از چهار هزار نفر بصورت مستقیم شد.

وی افزود: پودر آلومینا ماده اصلی در تولید آلومینیوم است و توقف در تامین آن می‌تواند موجب اختلال جدی در خطوط تولید شود؛ با توجه به اهمیت استمرار فعالیت این صنعت، اقدام قضایی برای رفع موانع ترخیص در دستور کار قرار گرفت.

جعفری اصل با تاکید بر سیاست‌های حمایتی قوه قضاییه در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری مشروع اظهار داشت: دادستانی بندر امام خمینی به صورت مستمر بر روند اجرای این دستور و تسهیل در تشریفات گمرکی نظارت خواهد کرد تا فرآیند تامین مواد اولیه صنایع بدون وقفه انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان پیش‌تر از رشد ۲۳ درصدی جابه‌جایی کالا‌های اساسی از بندر امام خمینی به سایر نقاط کشور طی ۸ ماهه سال جاری خبر داده بود.