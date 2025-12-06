در هفدهمین قسمت از سلسله گزارش‌های «تولید بدون کارخانه»، این‌بار به سراغ تولید دوچرخه برقی ایرانی رفتیم؛ محصولی که بدون ساخت حتی یک متر سوله، با برون‌سپاری هوشمندانه و تکیه بر نوآوری داخلی ساخته شده و اکنون مسیر صادرات را نیز باز کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادکلان خبرگزاری صداوسیما؛ عباسعلی بادیانی تولیدکننده این دوچرخه‌های برقی می‌گوید:در این مدل تولید، به جای سرمایه‌گذاری سنگین برای احداث کارخانه، خطوط تولید و استخدام نیروی گسترده، بخش‌های مختلف ساخت محصول به شرکت‌های دارای توان فنی برون‌سپاری می‌شود.

تولید بدون کارخانه؛ کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

یکی از کارشناسان فنی این مجموعه تولیدی می‌گوید: «برای باتری‌های دوچرخه با شرکت‌های داخلی همکاری می‌کنیم و لاستیک‌ها نیز توسط فعالان داخلی طراحی و ساخته می‌شود. به جای ساخت کارگاه‌های متعدد، از ظرفیت شرکت‌هایی استفاده می‌کنیم که امتحان خودشان را پس داده‌اند.»

این روش به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید را کاهش داده و منابع را به سمت تحقیق‌وتوسعه، تأمین مواد اولیه و بازاریابی هدایت می‌کند؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، بهره‌وری را چند برابر افزایش می‌دهد.

الزام برنامه هفتم: تأمین ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور باید از مسیر بهره‌وری حاصل شود؛ رقمی که بدون تغییر در مدل‌های تولید، دستیابی به آن دشوار است.

«تولید بدون کارخانه» یکی از مدل‌هایی است که در بسیاری از کشور‌های صنعتی موفق بوده و اکنون در ایران نیز به‌عنوان یک الگوی اقتصادی در حال گسترش است.

به گفته آقای بادیانی تولیدکننده، صادرات این دوچرخه‌ها هم‌اکنون به کشور‌های افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است.

وی می‌گوید: «مزیت این مدل تولید این است که سرعت ورود به بازار داخل و خارج بیشتر است. از طرفی، دوچرخه‌های برقی به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کنند و تقاضای منطقه‌ای برای آنها رو به افزایش است.»

ویژگی‌های فنی دوچرخه‌های برقی ایرانی

دوچرخه‌های تولیدشده در این طرح، با شارژ ۵ ساعته، امکان پیمایش حدود ۸۰ کیلومتر را به صورت الکترونیک دارند.

نوآوری‌هایی مانند سوئیچ امنیتی زیر زین و تعبیه تلمبه روی بدنه نیز به‌صورت داخلی طراحی شده است.

این محصول در سه مدل شهری، آفرود و کوهستان عرضه می‌شود و همگی هفت‌دنده، سبک و مناسب انواع مسیر‌ها هستند.

تولید بدون کارخانه؛ مسیر آینده صنعت

تجربه تولید دوچرخه برقی بدون کارخانه نشان می‌دهد که می‌توان با اتکا به ظرفیت داخلی و برون‌سپاری هوشمندانه، بدون سرمایه‌گذاری سنگین، محصولی رقابتی و صادرات‌محور تولید کرد.

این مدل می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزار‌های اصلی تحقق بهره‌وری و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه مورد توجه بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

گزارش از: زهرا شفیعی