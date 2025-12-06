نمایندگان مجلس این هفته علاوه بر ادامه قانونگذاری، در سه شنبه نظارتی سوال از وزیر نیرو و همینطور گزارش آتش سوزی اخیر در جنگل‌های الیت هیرکانی را دردستور کار دارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در روز‌های یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود و موارد زیر در دستور کار نمایندگان خانه ملت قرار دارد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد: طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری

تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی در اجرای

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد: طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

- موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

سوال جناب آقای حامد یزدیان نماینده محترم اصفهان جرقویه کوهپایه ورزنه و هرند تعدادی دیگر از نمایندگان محترم یک فقره از وزیر محترم نیرو

گزارش‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی