آزمایش پمپاژ موفق چاه عمیق آب شرب خوی
آزمایش پمپاژ چاه عمیق آب شرب حفر شده در ضلع غربی کمربندی شهید سلیمانی شهر خوی با موفقیت انجام شد و این چاه به دبی قابل توجه ۴۵ لیتر بر ثانیه دست یافت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ تقی پاشایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با اعلام این خبر گفت: چاه عمیق آب شرب مذکور به عمق ۱۷۰ متر حفر شده و پس از انجام مراحل فنی و آزمایش پمپاژ، آبدهی آن بیش از ۴۵ لیتر در ثانیه به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت افزایش ظرفیت منابع تامین آب شرب افزود: بهرهبرداری از این چاه نقش مهمی در ارتقای پایداری شبکه توزیع، بهبود فشار آب و تأمین مطمئنتر آب شرب شهروندان خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی خاطرنشان کرد: توسعه منابع جدید تأمین آب در دستور کار این شرکت قرار دارد و اقدامات لازم برای بهرهبرداری کامل از این چاه نیز در حال انجام است.