آزمایش پمپاژ موفق چاه عمیق آب شرب خوی

آزمایش پمپاژ چاه عمیق آب شرب حفر شده در ضلع غربی کمربندی شهید سلیمانی شهر خوی با موفقیت انجام شد و این چاه به دبی قابل توجه ۴۵ لیتر بر ثانیه دست یافت