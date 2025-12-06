به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان برگزاری ششمین جشنواره علمی ـ پژوهشی نجوم ویژه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور و با محوریت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و ارتقای مهارت‌های علمی دانش‌آموزان، آنوشا بهنیا، دانش‌آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول فرزانگان یک اهواز، موفق به کسب رتبه اول استان خوزستان شد.

براساس گزارش دبیرخانه جشنواره، آثار ارائه‌شده در این دوره با توجه به معیارهایی همچون استانداردهای پژوهشی، روش علمی، دقت اجرایی، خلاقیت و قابلیت کاربردی مورد ارزیابی هیأت داوران قرار گرفت و طرح پژوهشی این دانش‌آموز از نظر کیفیت علمی، انسجام محتوا و نوآوری، توانست رتبه نخست استان را به‌دست آورد.

براساس اعلام واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان یک اهواز؛ موفقیت این دانش‌آموز نتیجه مشارکت فعال در برنامه‌های پژوهشی، حضور مستمر در کارگاه‌های تخصصی نجوم و پیگیری پروژه‌های علمی در طول سال تحصیلی بوده است و چنین دستاوردهایی بیانگر ظرفیت بالای دانش‌آموزان فرزانگان یک و نقش مؤثر فعالیت‌های پژوهش‌محور در رشد علمی آنان است.

جشنواره علمی ـ پژوهشی نجوم با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ترویج پژوهش در حوزه علوم پایه و فراهم‌سازی زمینه ارائه طرح‌های علمی دانش‌آموزان، هر ساله با مشارکت مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سراسر کشور برگزار می‌شود. کسب رتبه اول استان توسط دانش‌آموز فرزانگان یک اهواز، از جمله موفقیت‌هایی است که سطح علمی این آموزشگاه را در عرصه پژوهش دانش‌آموزی تقویت کرده است.