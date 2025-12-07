مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از تخصیص و تأمین سه هزار تن گندم وارداتی برای این استان از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی‌اله زمانی با اشاره به ورود محموله‌های جدید گندم وارداتی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف ارتقای کیفیت زنجیره تولید آرد و نان، سه هزار تن گندم خارجی دیگر به سهمیه گندم استان افزوده شد.

وی افزود: این میزان گندم وارداتی به منظور بهبود کیفیت آرد تولیدی در کارخانه‌های استان و در نهایت ارائه نان با کیفیت مطلوب‌تر به شهروندان تخصیص یافته است.

زمانی گفت: گندم خارجی با استاندارد‌های کیفی مناسب، مکمل مؤثری برای گندم داخلی به شمار می‌رود و می‌تواند به تولید آرد با گلوتن مطلوب، رنگ استاندارد و کیفیت بالاتر منجر شود؛ موضوعی که نقشی مستقیم در افزایش کیفیت نان مصرفی مردم دارد.

وی همچنین یادآور شد: در شش‌ماهه نخست امسال نیز چهار هزار تن گندم خارجی به استان تخصیص داده شده بود.

ولی اله زمانی تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر تنوع‌بخشی به ترکیب مواد اولیه کارخانه‌های آرد، به تأمین رضایت مصرف‌کنندگان، ارتقای سلامت جامعه و استمرار امنیت غذایی کمک می‌کند و زمینه آرامش بیشتر شهروندان در حوزه تأمین نان را فراهم می‌سازد.