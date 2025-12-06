به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛استاندار اصفهان در آئین افتتاح رسمی ابر طرح انتقال آب دریا به فولاد مبارکه اصفهان که به صورت بر خط با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: امروز با توقف بارگذاری جدید بر زاینده‌رود، برداشت صنایع بزرگ از سفره‌های زیرزمینی به صفر رسید و مسیر واقعی احیای رودخانه و تالاب گاوخونی هموار شد.

مهدی جمالی نژاد افزود: این اقدام، نه فقط یک دستاورد فنی بلکه تعهد عمیق زیست محیطی است که در دل خود آینده‌نگری اقتصادی را هم جای داده است.

وی با اشاره به صنایع مادر و بزرگ استان که همواره مصرف‌کنندگان اصلی منابع آبی حوضه زاینده‌رود بوده‌اند، ادامه داد: آب مورد نیاز این بخش‌های حیاتی اکنون به آب دریا منتقل می‌شود و این صنایع شامل ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب در فلات مرکزی است.

استاندار گفت: فولاد مبارکه یکی از بزرگترین مجتمع‌های فولادی منطقه است و پالایشگاه اصفهان تأمین آب مورد نیاز برای فرآیند‌های خنک‌سازی و عملیاتی را انجام می‌دهد.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: با تلاش‌های گسترده در مراحل بعدی، شهرک‌های انرژی، نیروگاه‌ها، و همچنین دیگر مجتمع‌های صنعتی مانند فولاد صبا هم به زودی به این شبکه آبرسانی پایدار متصل شوند و هدف نهایی، آزادسازی کامل برداشت‌های صنعتی از منابع سطحی و زیرزمینی حوضه زاینده‌رود است.

وی با تبیین اهمیت این کاهش فشارگفت: این طرح، مسیر را برای اختصاص آب بیشتر به زیست‌بوم رودخانه، حفظ کامل حقابه‌های زیست‌محیطی و از همه مهم‌تر، احیای تالاب‌های پایین‌دست، به ویژه تالاب بین‌المللی گاوخونی هموار می‌کند و این یک گشایش تاریخی در مدیریت منابع آب است.

استاندار اصفهان گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه کارگروه تخصصی، با ورود آب شیرین سازی شده به مدار مصرف صنایع سنگین، میزان برداشت سالانه از منابع زیرزمینی در حوضه زاینده‌رود در مرحله اول، می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد، هدفی که در مراحل بعدی به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.

مهدی جمالی نژاد افزود: طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، از نظر مهندسی و فناوری، یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور محسوب می‌شود.

وی به جنبه‌های فناورانه این دستاورد اشاره کرد و افزود: در این طرح کارایی بازیافت آب به بالای ۹۹.۵ درصد رسیده است.

وی بیان کرد: برای غلبه بر چالش عظیم انتقال آب در فلات مرکزی از توربین‌های بازیاب انرژی استفاده شده است، تا مصرف انرژی الکتریکی پمپاژ به شکل چشمگیری کاهش یابد و در محاسبه‌های اولیه، این سامانه‌ها میزان مصرف انرژی را حدود ۲۰ درصد نسبت به روش‌های سنتی کاهش داده است.

استاندار اصفهان تاکید کرد: با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی، مدیریت پساب شور با رعایت دقیق استاندارد‌ها و حساسیت‌های بین‌المللی محقق شده است تا هیچ‌گونه اثر منفی بر محیط زیست دریایی و خشکی وارد نشود.

وی گفت: این افتتاح نه تنها آینده صنایع فعلی را با تأمین مطمئن آب تضمین کرده، بلکه زمینه‌ساز جذب و توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع پیشرفته، به ویژه صنایع آب‌صفر و صنایع کربن‌صفر خواهد بود.

جمالی‌نژاد ابراز امیدواری کرد: با بهبود اقتصاد ملی و کاهش هزینه‌های عملیاتی از طریق بهینه‌سازی‌های آتی، دولت بتواند در افق بلندمدت، این طرح حیاتی را تا ساحل دریای عمان امتداد دهد تا امنیت آبی فلات مرکزی برای همیشه تضمین شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تسهیل موانع قانونی و تأمین منابع، خواستار حمایت مداوم برای تسریع در مراحل باقی‌مانده و اجرای مرحله دوم این ابر طرح شد.