استاندار ایلام در مراسم نواختن زنگ پژوهش؛
توسعه، بر پایه انسانهای خلاق و پژوهشگر رقم میخورد
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه توسعه امروز دیگر متکی بر منابع زیرزمینی نیست، گفت: پیشرفت جوامع بر پایه انسانهای خلاق، اندیشمند و پژوهشگر بنا میشود.
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین نواختن زنگ پژوهش در دانشگاه ایلام با بیان اینکه بسیاری از کشورها بدون برخورداری از منابع غنی طبیعی، تنها با اتکا به علم و پژوهش مسیر توسعه را طی کردهاند، اظهار داشت: این تجربه جهانی نشان میدهد که سرمایه انسانی مهمترین رکن پیشرفت است.
وی افزود: استان ایلام نیز با بهرهگیری از ظرفیت علمی اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و مهمتر از همه نیروی انسانی ارزشمند خود، میتواند مسیر توسعه را هموار کند.
استاندار ایلام پژوهش را کلید اصلی آینده استان دانست و بیان کرد: توجه به پژوهش و تبدیل نتایج آن به تصمیمات اجرایی، راهی مطمئن برای دستیابی به توسعه پایدار است.