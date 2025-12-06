استاندار ایلام با تأکید بر اینکه توسعه امروز دیگر متکی بر منابع زیرزمینی نیست، گفت: پیشرفت جوامع بر پایه انسان‌های خلاق، اندیشمند و پژوهشگر بنا می‌شود.

توسعه، بر پایه انسان‌های خلاق و پژوهشگر رقم می‌خورد

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین نواختن زنگ پژوهش در دانشگاه ایلام با بیان اینکه بسیاری از کشور‌ها بدون برخورداری از منابع غنی طبیعی، تنها با اتکا به علم و پژوهش مسیر توسعه را طی کرده‌اند، اظهار داشت: این تجربه جهانی نشان می‌دهد که سرمایه انسانی مهم‌ترین رکن پیشرفت است.

وی افزود: استان ایلام نیز با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و مهم‌تر از همه نیروی انسانی ارزشمند خود، می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند.

استاندار ایلام پژوهش را کلید اصلی آینده استان دانست و بیان کرد: توجه به پژوهش و تبدیل نتایج آن به تصمیمات اجرایی، راهی مطمئن برای دستیابی به توسعه پایدار است.