معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد از نجات و انتقال یک طبیعتگرد جوان که بر اثر سقوط از ارتفاعات دره گزرین مهریز دچار مصدومیت شده بود، توسط تیم واکنش سریع این جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سید علی طباطبائیفر، گفت: پس از دریافت گزارش سقوط یک طبیعتگرد ۲۸ ساله از ارتفاعات دره گزرین مهریز، تیم واکنش سریع هلالاحمر همراه با تجهیزات تخصصی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
وی با اشاره به صعبالعبور بودن منطقه افزود: عملیات رسیدن به مصدوم، تثبیت وضعیت وی و انتقال او به محل امن بیش از دو ساعت به طول انجامید. فرد حادثهدیده پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
طباطبائیفر ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، بر لزوم رعایت اصول ایمنی توسط کوهنوردان و طبیعتگردان تأکید کرد و گفت: ضروری است علاقهمندان پیش از ورود به مناطق کوهستانی، اطلاعات مسیر، شرایط آبوهوایی و تجهیزات لازم را بررسی کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت بروز هرگونه حادثه در طبیعت یا کوهستان، با شماره ندای امداد ۱۱۲ هلالاحمر تماس بگیرند تا تیمهای امدادی در shortest زمان ممکن وارد عمل شوند.