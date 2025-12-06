اجرای طرحهای تحولی در مدارس متوسطه کهگیلویه و بویراحمد
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، از توسعه رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش، اجرای طرحهای تحولی و پیشرفت در شاخصهای آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم دباغ امینی در جمع کارکنان اداری آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در مجموع بیش از ۸۱ هزار دانشآموز در دورههای متوسطه اول، متوسطه دوم و فنیوحرفهای مشغول تحصیل هستند و حوزه متوسطه با ۱۱ نیروی تخصصی اداره میشود.
وی با اشاره به رشد جذب دانشآموزان پایه نهم به رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، میزان هدایت به شاخه مهارتی به ۳۲/۴۵ درصد رسید. هرچند به هدف تعیینشده وزارت (۳۷/۵ درصد) نرسیدیم، اما رشد ۲/۳ درصدی نسبت به سال قبل ثبت شد.
به گفته وی، برگزاری هفته مشاغل، نمایشگاههای معرفی رشتهها، اطلاعرسانی در مدارس و تشکیل کمیته هدایت تحصیلی از عوامل این رشد بوده است.
راهاندازی رشتههای جدید و توسعه زیرساختها
دباغ امینی با اشاره به ایجاد هشت رشتهـمحل جدید در استان گفت: در سال جاری چند رشته تخصصی در شهرستانهای بویراحمد و گچساران راهاندازی شد و همچنین با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرستان دخترانه هنرهای زیبا در رشتههای نمایش، موسیقی و نوازندگی افتتاح شد.
وی افزود: دو تفاهمنامه مهم با وزارت نفت برای راهاندازی رشتههای صنایع شیمیایی و تاسیسات مکانیکی در گچساران منعقد شده است.
معاون آموزش متوسطه کمبود فضا و تجهیزات را از چالشهای جدی هنرستانها عنوان کرد و گفت: برای تأمین تجهیزات کارگاهی، نیازسنجی انجام و فهرست خرید به ارزش ۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان تهیه شد.
تقویت زیرساختهای آموزشی و کارگاهی
به گفته معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان، هم اکنون ۱۲ هنرستان در استان نیازمند تکمیل یا احداث هستند و با اجرای طرح عدالت آموزشی و ساخت مدارس جدید، بخشی از مشکلات فضا در حال برطرف شدن است.
اجرای طرحهای تحولی و توانمندسازی معلمان
معاون آموزش متوسطه استان از اجرای گسترده «سفر یادگیری»، «مدرسه تراز سند تحول» و دورههای توانمندسازی مدیران و معلمان خبر داد و عنوان کرد: در متوسطه اول و دوم، بیش از ۸۵ درصد معلمان دورههای توانمندسازی را گذراندهاند و برنامهریزی برای پوشش ۱۰۰درصدی در حال انجام است.
وی افزود: در طرح مدرسه تراز سند تحول، همه مدیران مدارس متوسطه استان تا پایان آبانماه آموزش کامل دیدند و برای نخستین بار تمامی مدارس بر اساس درصد قبولی خردادماه رتبهبندی شدند.
دباغ امینی یکی از برنامههای مهم را رسیدگی به مدارس شبانهروزی دانست و گفت: از مجموع ۵۵ خوابگاه، ۳۸ واحد بازدید و بخش زیادی از مشکلات آنها حل شده است. همچنین توزیع اقلام خوراکی و بستههای حمایتی با همکاری حوزه مالی انجام شده است.
توسعه فعالیتهای پژوهشی و آزمایشگاهی
وی از برگزاری کارگاههای تخصصی آزمایشگاه فیزیک و علوم تجربی، دورههای پژوهشی و شبکه یادگیری معلمان خبر داد و افزود: این دورهها با حضور اساتید ملی اجرا شد و بازخورد بسیار مثبتی از سوی معلمان دریافت کرد.
هوشمندسازی مدارس و طرح ایران دیجیتال
معاون آموزش متوسطه با اشاره به اجرای طرح ایران دیجیتال خاطرنشان کرد: در مرحله اول بیش از ۱۶ هزار دانشآموز در سامانه عضو شدند و کلاسهای هوشمند در چند مدرسه پایلوت راهاندازی شد.
برنامهریزی عملیاتی یکساله و چهارساله
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: در سال جاری برای نخستین بار برنامه عملیاتی یکساله حوزه متوسطه تدوین و با امضای تفاهمنامه با رؤسای آموزشوپرورش مناطق اجرایی شده است. همچنین برنامه چهارساله تحول نیز در مرحله نهایی است.
جشنوارهها و فعالیتهای فرهنگی
دباغ امینی از برگزاری جشنوارههای مهارتی، دانشآموزی و فعالیتهای فرهنگی خبر داد و گفت: در جشنواره کارِرزمی امسال، ۳۴۵ دانشآموز شرکت کردند و برای همه آنها برای نخستین بار حکم تشویقی صادر شد.