پخش زنده
امروز: -
آرامگاه ابوعلی سینا در همدان، اثر مهندس هوشنگ سیحون، با الهام از معماری گنبد قابوس در گرگان طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این بنا با حفظ تناسبات طلایی و استفاده از نمادهایی مانند دوازده ستون، نمایانگر تلفیق هنر معماری ایرانی و فلسفه ابنسیناست.
این طراحی هوشمندانه، پیوندی فرهنگی بین دو اثر تاریخی شمال و غرب ایران ایجاد کرده است.
معماری آرامگاه بهگونهای است که هر بخش از آن معنا و مفهومی خاص را بازتاب میدهد، از ستونهای سربرافراشته گرفته تا تالارهای جانبی و مصالح محکم بهکار رفته در ساخت آن.
معماری آرامگاه بوعلی سینا نمونهای از پیوند هنر معماری ایرانی با اندیشههای نو است، بنایی که در هر نگاه، داستانی از علم، فرهنگ و هویت ایرانی را روایت میکند.