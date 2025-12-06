آرامگاه ابوعلی سینا در همدان، اثر مهندس هوشنگ سیحون، با الهام از معماری گنبد قابوس در گرگان طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این بنا با حفظ تناسبات طلایی و استفاده از نماد‌هایی مانند دوازده ستون، نمایانگر تلفیق هنر معماری ایرانی و فلسفه ابن‌سیناست.

این طراحی هوشمندانه، پیوندی فرهنگی بین دو اثر تاریخی شمال و غرب ایران ایجاد کرده است.

معماری آرامگاه به‌گونه‌ای است که هر بخش از آن معنا و مفهومی خاص را بازتاب می‌دهد، از ستون‌های سربرافراشته گرفته تا تالارهای جانبی و مصالح محکم به‌کار رفته در ساخت آن.

معماری آرامگاه بوعلی سینا نمونه‌ای از پیوند هنر معماری ایرانی با اندیشه‌های نو است، بنایی که در هر نگاه، داستانی از علم، فرهنگ و هویت ایرانی را روایت می‌کند.