در مراسمی مدرسه ۶ کلاسه شهید نادر جمال پور شهرستان لالی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: ساخت این مدرسه پاسخی به نیازهای واقعی آموزشی منطقه لالی است و امروز شاهد بهرهبرداری از فضایی هستیم که میتواند تحول مهمی در روند آموزش دانشآموزان این شهرستان ایجاد کند.
محمد سعیدی پور افزود: مدرسه شهید نادر جمالپور با مساحت زیربنای ۵۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع ساخته شده است. این مجموعه شامل شش کلاس درس استاندارد، فضای اداری، سرویسهای بهداشتی و محوطهسازی مناسب برای تردد و فعالیتهای دانشآموزی است
وی با اشاره به هزینه ۸ میلیارد تومانی ساخت پروژه، ادامه داد: این میزان سرمایهگذاری با رویکرد ایجاد عدالت آموزشی و فراهمکردن فضای تحصیلی ایمن و استاندارد برای دانشآموزان انجام شده است. احداث این مدرسه نهتنها به کاهش تراکم دانشآموزی کمک میکند، بلکه ارتقای کیفیت محیط یادگیری را نیز به دنبال دارد
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمبرخوردار ادامه داد: لالی از مناطقی است که نیاز جدی به توسعه زیرساختهای آموزشی دارد و اجرای چنین پروژههایی نشاندهنده عزم جدی نوسازی مدارس خوزستان برای رفع محرومیت و تقویت عدالت آموزشی است.
سعیدی پور افزود: تمامی مراحل طراحی و ساخت این مدرسه بر اساس آخرین استانداردهای فنی و ایمنی اجرا شده است تا دانشآموزان بتوانند در محیطی آرام، مناسب و ایمن، مسیر یادگیری و پیشرفت خود را دنبال کنند.