نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، نمایندگان ارومیه در مجلس و جمعی از مدیران استانی و شهری با اهالی منطقه طرزیلو در چارچوب اجرای طرح "محله‌محوری"، عصر امروز در مسجد محمد رسول‌الله (ص) ارومیه برگزار شد.

در حاشیه این برنامه، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی استان در مسجد برپا شده و ضمن استماع مستقیم مطالبات مردمی، مشکلات شهروندان مورد پیگیری قرار گرفت.

اهالی منطقه نیز مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های خود را در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، خدمات‌رسانی و معیشتی مطرح نموده و مسئولان حاضر پس از ارائه توضیحات لازم، بر رسیدگی و پیگیری موارد مطرح شده تأکید کردند.

این نشست با هدف تقویت ارتباطات مردمی، بررسی میدانی مشکلات محلی و تسهیل روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های شهروندان برگزار شد.