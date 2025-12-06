برگزاری نشست استاندار آذربایجانغربی با اهالی منطقه طرزیلو ارومیه
نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، نمایندگان ارومیه در مجلس و جمعی از مدیران استانی و شهری با اهالی منطقه طرزیلو در چارچوب اجرای طرح "محلهمحوری"، عصر امروز در مسجد محمد رسولالله (ص) ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
در حاشیه این برنامه، میز خدمت دستگاههای اجرایی استان در مسجد برپا شده و ضمن استماع مستقیم مطالبات مردمی، مشکلات شهروندان مورد پیگیری قرار گرفت.
اهالی منطقه نیز مهمترین مسائل و نیازهای خود را در حوزههای عمرانی، زیرساختی، خدماترسانی و معیشتی مطرح نموده و مسئولان حاضر پس از ارائه توضیحات لازم، بر رسیدگی و پیگیری موارد مطرح شده تأکید کردند.
این نشست با هدف تقویت ارتباطات مردمی، بررسی میدانی مشکلات محلی و تسهیل روند پاسخگویی به درخواستهای شهروندان برگزار شد.