به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، کارگاه آموزشی روز جهانی خاک با مشارکت جمعی از مسئولان، کارشناسان و فعالان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی در سالن جلسات شهرداری مروست برگزار شد. این برنامه با هدف تبیین اهمیت حفاظت از خاک و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به نقش آن در سلامت شهر‌ها و جوامع اجرا شد.

در این مراسم، دکتر پرویزی رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان یزد، با اشاره به اهمیت حیاتی خاک در تأمین امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیست، بر لزوم استفاده از روش‌های علمی، اصولی و مبتنی بر دانش روز برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری صحیح از خاک تأکید کرد.

همچنین فلاحتی فرماندار مروست، ضمن گرامیداشت روز جهانی خاک و قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی در صیانت از منابع طبیعی، بر ضرورت فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و مشارکت همگانی در حفاظت از خاک و محیط‌زیست تأکید کرد.

در پایان این برنامه و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و افزایش سرانه فضای سبز شهری، چند اصله نهال زیتون در محوطه پارک کوثر مروست توسط مسئولان حاضر کاشت شد.