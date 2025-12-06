پخش زنده
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای طرح هوشمندسازی معادن و ناوگان باری کشور خبر داد و اعلام کرد که تا پایان برنامه، تمامی بارهای معدنی با استفاده از سامانههای هوشمند حملونقل جادهای تحت پوشش بارنامه قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خضری معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در نشست رؤسای ادارات کالا و کارشناسان سراسر کشور که با هدف بررسی تغییرات قوانین و مقررات حوزه حملونقل کالا، افزایش بهرهوری و توسعه فرآیندهای هوشمند برگزار شد، از برنامه این سازمان برای ساماندهی و نظارت دقیق بر حمل بارهای معدنی خبر داد.
خضری در این نشست که در ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت کنترل معادن در فرآیند حمل کالا اظهار کرد:
در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از بارهای معدنی و ۲۲ درصد از معادن کشور تحت پوشش بارنامه قرار دارند که هدفگذاری سازمان، دستیابی به پوشش کامل و صد درصدی برای جابهجایی بارهای معدنی در بستر بارنامه هوشمند است.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تُن کالا با استفاده از ظرفیت ۴۸۴ هزار ناوگان فعال در شبکه راههای کشور جابهجا میشود، افزود: هوشمندسازی فرآیندهای نظارت بر بار و ناوگان باری نقشی اساسی در افزایش شفافیت، بهرهوری و عدالت در توزیع بار دارد.
معاون حملونقل سازمان راهداری همچنین بر ضرورت نظارت کامل بر سامانههای اعلام بار و نوبتدهی مجازی و فیزیکی در پایانههای حملونقل تأکید کرد و گفت: این سامانهها باید زمینهساز عدالت در توزیع بار و تأمین آرامش رانندگان شوند.
وی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات و دغدغههای رانندگان فعال در بخش حملونقل کالا، خواستار توجه جدی به تخلفات مربوط به کمیسیونهای اضافی و عدم پرداخت کرایه رانندگان از سوی رؤسای ادارات کالا در ادارات کل استانی شد.
گفتنی است در این نشست، مدیران دفاتر حملونقل کالا و فناوری اطلاعات سازمان راهداری، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان و جمعی از کارشناسان حوزه حملونقل از استانهای مختلف کشور حضور داشتند.