به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: در شش ماهه نخست امسال ۳۳ میلیارد تومان به مقرری بگیران بیمه بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شد.

رسول چراغ سحر تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری این استان در حال حاضر را ۴۳۰ نفر اعلام کرد و افزود: به طور میانگین، ماهانه پنج و نیم میلیارد تومان به مشمولان این تعهد در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می‌شود.

چراغ سحر با بیان اینکه مبلغ پرداختی برای هر یک از مقرری بگیران بیمه بیکاری با توجه به دستمزد مبنای مشمول کسر حق بیمه پرداختی متفاوت است، اضافه کرد: دوره زمانی استحقاق نیز بر اساس مجرد یا متاهل بودن و میزان سابقه بیمه پردازی تعیین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مقرری پرداختی ماهانه به هر فرد، کمتر از میزان حداقل حقوق تعیین شده هر ماه برای مشمولان قانون کار نیست، ادامه داد: مقرری بیمه بیکاری یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه شدگان اجباری است و از محل سه درصد پرداخت حق بیمه تعیین انجام می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: غیرارادی بودن بیکاری و ثبت آن در مهلت قانونی (حداکثر ۳۰ روز پس از بیکاری) در سامانه مربوطه و صدور رای مبنی بر داشتن شرایط قانونی از کمیته مربوطه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از الزامات برخورداری از مقرری بیمه بیکاری است.