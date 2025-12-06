به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از کالاخبر، در هفته منتهی به ۱۴ آذرماه، ۶۶۷ هزار و ۱۷۸ تن انواع محصولات شامل قیر، سیمان، کلینکر، عایق رطوبتی، شمش بلوم، کنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن، گوگرد و مس کاتد در تالار صادراتی معامله شد.

در هفته کاری سپری شده ۱۷۹ هزار و ۳۹۱ تن قیر داد و ستد شد که بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. از این میزان قیر فروخته شده، ۱۱۰ هزار و ۴۸۹ تن آن به صورت دلاری به ارزش ۳۳ میلیون دلار فروخته شد و ۶۸ هزار تن آن به صورت ریالی به ارزش ۱.۹ همت مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین ۱۹۶ هزار تن سیمان به ارزش ۸.۳ میلیون دلار، ۱۴۲ هزار تن کلینکر به ارزش ۳.۹ میلیون دلار، ۴۰ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۱.۵ همت، ۷۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۴۲۰ میلیارد تومان، ۲۵ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش ۱۹۴ میلیارد تومان، ۱۰ هزار تن گوگرد به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان، ۴ هزار تن مس کاتد به ارزش ۴۴ میلیون دلار و ۵۵ تن عایق رطوبتی به ارزش ۱.۴ میلیارد تومان دیگر محصولاتی بودند که در تالار صادراتی بورس کالا معامله شدند.