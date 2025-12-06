مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: ۲۰۰ هزار هکتار به سطح اراضی آبی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ۲ دهه گذشته و هم زمان با آغاز بحران کم آبی اضافه شده که این میزان افزایش برابر با افزایش ۲ میلیارد متر مکعبی مصرف آب در این حوضه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری افزود: طبق برنامه جامع احیای دریاچه ارومیه و مصوبه‌های موجود، نیاز آبی دریاچه ارومیه برای احیا بیش از ۳.۱ میلیارد مکعب آب است در حالیکه با افزایش اراضی کشاورزی۲ میلیارد متر مکعب افزایش مصرف آب در حوضه ابریز که حق آبه دریاچه ارومیه بوده مصرف شده است.

جباری با بیان اینکه ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، ادامه داد: برای احیای دریاچه ارومیه هیچ راهکاری به جز کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی وجود ندارد و باید تمامی پروژه‌های اجرایی برای احیا از حالت پایلوت خارج و به شکل گسترده تعمیم داده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: طبق اعلام ستاد احیا هم اکنون بیش از چهار میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و ما چاره‌ای جز مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشت نداریم.

وی با اشاره به اینکه در ۲۲۰ روستا برنامه پایلوت مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی در دست اجراست، اظهار کرد: باید این برنامه‌ها از حالت پایلوت خارج و در سطح منطقه گسترش یابد.

جباری اضافه کرد: در حوزه کشاورزی باید راندمان تولید از ۳۰ درصد به ۶۵ درصد برسد و با افزایش تولید در واحد سطح، آب مازاد برای احیای دریاچه ارومیه مصرف شود.

وی با تاکید بر ضرورت گفت و گو با کشاورزان برای فرهنگ سازی جهت اصلاح الگوی کشت، گفت:‌ حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد آب کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در تولید سیب و چغندرقند مصرف می‌شود که این یک هشدار جدی است.