حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی گفت: قوانین سخت‌گیرانه قاچاق، فعالان اقتصادی دلسوز را قربانی کرده باید در زمینه قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق بازنگری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در جلسه شورای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به این مطلب که مبارزه با قاچاق و اهمیت آن بر هیچ‌فردی پوشیده نیست، گفت: یکی از معضلات جدی کشور ما، موضوع قاچاق است و هیچ‌فردی نیز مخالف برخورد با این پدیده نیست.

وی بیان کرد: تمامی مسئولان در قوای سه‌گانه برای مبارزه با قاچاق، که مورد دغدغه مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، اتفاق نظر دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: قاچاقچیان همواره راهی برای اقدامات غیرقانونی خود پیدا می‌کنند و معمولاً کسانی متضرر می‌شوند که به قانون پایبند هستند؛ از این رو لازم است بازنگری و آسیب‌شناسی جدی در زمینه قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق یک کار حاکمیتی است که باید به نحوی انجام شود که با تغییر دولت‌ها و مدیران، شاکله آن حفظ گردد، گفت: متأسفانه این موضوع در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از مسائلی که منجر به ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شده، مسائل گمرکی در روند مبارزه با قاچاق کالا است، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و دولتمردان نسبت به این مشکلات گلایه‌مند هستند و باید مشخص شود چه نهادی مسئول حل این مشکلات است

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که اینکه صرفاً مشکلات مطرح شوند، اما راهکاری ارائه نگردد، کافی نیست، عنوان کرد: در تدوین مقررات و تصویب قوانین باید از کارشناسان بهره گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: کسانی که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند، سربازان و سرداران اقتصاد کشور و افرادی دلسوز، انقلابی و ولایی‌اند که علاقه‌مندند برای اقتصاد کشور تلاش کنند؛ اما در این مسیر با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند و هرچند این مشکلات را با مدیران مطرح می‌کنند، اما زمانی که حل نمی‌شود موجب دلسردی آنان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کدینگ سوخت اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح زحمت زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، اما باید بررسی شود که چه میزان تأثیر داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند این طرح تأثیر چندانی در کاهش قاچاق سوخت نداشته است، پس چرا ادامه می‌یابد.

وی گفت:در یک پرونده قاچاق سوخت که در دستگاه قضایی استان کرمان رسیدگی شد، ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت کشف شد، ۱۵ نفر محکوم شدند و ۸۰۰ سکه در این پرونده به عنوان رشوه رد و بدل شده بود؛ آیا این اقدامات با کارت‌های سوخت انجام می‌شود نه اینطور نیست و باید طرحی در این راستا تاکید بر این است که طرحی اجرا گردد که مردم گرفتار نشوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که طرح کدینگ سوخت برای مسافران به استان مشکلات زیادی ایجاد کرده و موجب نگاه‌های منفی به استان شده است، گفت: بنابراین باید به دنبال راهکار‌های علمی برای مقابله با این پدیده‌ها باشیم.