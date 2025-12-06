میز خدمت ویژه معلولان در سلماس برگزار شد؛ رفع مشکلات معیشتی و اشتغال در دستور کار
میز خدمت ویژه معلولان در شهرستان سلماس برگزار شد و مهمترین مشکلات مطرحشده از سوی مددجویان بهزیستی شامل مسکن، اشتغال و حمایتهای معیشتی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
علی علایی فرماندار سلماس، در این آیین گفت: پیگیری جدی مشکلات معلولان در اولویت مسئولان قرار دارد و دستگاههای مرتبط موظف به ارائه راهکارهای عملی برای رفع دغدغههای این قشر هستند.
این برنامه با حضور جمعی از معلولان سلماس برگزار شد و شرکتکنندگان بهصورت مستقیم مسائل و مطالبات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.