به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛میز خدمت ویژه معلولان در شهرستان سلماس برگزار شد و مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده از سوی مددجویان بهزیستی شامل مسکن، اشتغال و حمایت‌های معیشتی بود.

علی علایی فرماندار سلماس، در این آیین گفت: پیگیری جدی مشکلات معلولان در اولویت مسئولان قرار دارد و دستگاه‌های مرتبط موظف به ارائه راهکار‌های عملی برای رفع دغدغه‌های این قشر هستند.

این برنامه با حضور جمعی از معلولان سلماس برگزار شد و شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم مسائل و مطالبات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.