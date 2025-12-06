دادستان عمومی و انقلاب نکا از رهایی یک محکوم به قصاص نفس در این شهرستان ، پس از تحمل ۱۲سال حبس با رضایت اولیای دم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب نکا گفت: یک محکوم به قصاص نفس که از سال ۱۳۹۲ در شهرستان نکا در حبس بسر می‌برد، پس از تحمل ۱۲ سال حبس رضایت اولیای دم و در راستای پویش مردمی به عشق و حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم، از دار مجازات رهایی یافت.

قاسمیان عزیزی افزود: با تلاش‌های بی‌وقفه و خداپسندانه مسئولان قضایی، اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح یاران زندان، متهم در آستانه اجرای حکم، با گذشت اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافت.

وی با تاکید بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ ارزشمند صلح و سازش در جامعه، گفت: با گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، شاهد رهایی تعداد بیشتری از محکومان از قصاص نفس در مازندران باشیم.

گفتنی است دادگستری استان مازندران، در سال ۱۴۰۳ حائز رتبه اول کشوری در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف و صلح و سازش شد و در این راستا از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت.