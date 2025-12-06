آغاز گشتهای مشترک نظارتی بر قیمت مرغ و کالاهای اساسی در ارومیه
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارومیه از آغاز گشتهای مشترک نظارتی در راستای پایش قیمت مرغ و کالاهای اساسی خبر داد.
امجدی اعلام کرد که این گشتها در قالب ۴ اکیپ و در دو نوبت صبح و عصر در بازار ارومیه فعالیت خواهند داشت. هدف از این اقدام، رصد و نظارت بر قیمتها و جلوگیری از هرگونه تخلف، از جمله گرانفروشی و کمفروشی در توزیع کالاهای اساسی است.
وی همچنین تاکید کرد: "در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تیمهای بازرسی موظفند تا موارد را صورتجلسه کرده و پروندههای تعزیزی تشکیل دهند. این پروندهها به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد تا اقدامات قانونی لازم انجام گیرد. "
پرویز امجدی افزود: "ما به عنوان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه به دنبال حفظ حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش در بازار هستیم. از شهروندان عزیز درخواست میشود در صورت مشاهده موارد تخلف، به ما گزارش دهند. "