پخش زنده
امروز: -
امیرمحمد اشرافی، نماینده تکواندو فارس، در نخستین دوره رقابتهای جهانی زیر ۲۱ سال در نایروبی کنیا نشان برنز را بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین دوره رقابتهای تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی نایروبی کنیا آغاز شد و نمایندگان تیم ملی ایران در این مسابقات به مصاف حریفان رفتند.
در روز نخست این رقابتها، امیرمحمد اشرافی نماینده استان فارس در وزن ۸۷+ کیلوگرم با عملکردی درخشان به نشان ارزشمند برنز دست یافت.
اشرافی پیشتر نشان طلای قهرمانی نوجوانان جهان را در کارنامه خود ثبت کرده بود و این بار در نخستین حضورش در رده سنی زیر ۲۱ سال، بار دیگر تواناییهای خود را در سطح جهانی به نمایش گذاشت.
اشرافی با غلبه بر چندین حریف قدرتمند از کشورهای مختلف به مرحله نیمهنهایی رسید و در نهایت با ایستادن بر سکوی سوم جهان، افتخاری دیگر برای تکواندو فارس و ایران رقم زد.
در ادامه مسابقات و در روز سوم، مهدی رزمیان دیگر نماینده فارس در وزن ۵۴- کیلوگرم پس از یک رقابت نزدیک با حریف اردنی، نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت. رزمیان در راند دوم با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز شد، اما در راند پایانی با شکست ۱۲ بر صفر از ادامه مسابقات بازماند.