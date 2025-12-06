به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در اجرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی لازم از کشف مقادیر زیادی ذرت و جو در حاشیه شهر اراک مطلع و بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی محل مورد نظر را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ سلگی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در بازرسی از انبار مذکور چهار تن ذرت و جو خارجی را کشف کردند.

او با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ذرت و جو خارج را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفتد: در این خصوص دو متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.