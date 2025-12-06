معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ایجاد محیط یادگیری مثبت، تقویت کار گروهی و مشارکت جمعی، کلید توسعه مدرسه تراز سند تحول بنیادین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضوان حکیم‌زاده با حضور وبیناری در نشست تبیین و راهبری اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی آموزش ابتدایی استان لرستان با تأکید بر اهمیت همسویی برنامه‌های استان با نقشه راه سند تحول بنیادین و قانون برنامه هفتم گفت: امسال موفق شدیم همه برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی را به‌صورت شناسنامه‌دار و دقیق تنظیم و هر طرح و اقدام را با تکالیف قانون برنامه هفتم و نقشه راه هماهنگ کنیم. این شناسنامه‌دار شدن برنامه‌ها باعث می‌شود همکاران هنگام اجرای طرح‌ها بدانند هر اقدام متناظر با چه هدفی از اسناد بالادستی است و همچنین دستاورد‌های استان به شکل شفاف و مستند ارائه شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: یکی از اهداف اصلی، جذب بازماندگان از تحصیل با هدف تحقق عدالت آموزشی است که کاملاً متناظر با تکالیف قانون برنامه هفتم و طرح های پوشش تحصیلی تدوین شده است. به همین دلیل از رؤسای شهرستان‌ها و مناطق می‌خواهم که در حوزه مدیریتی خود نیز جلسات ویژه‌ای برگزار کنند تا تمام تکالیف قانونی و طرح‌های مرتبط بررسی و مرور شود تا همگرا و هم‌راستا با اهداف کلان وزارت حرکت کنیم.

وی با اشاره به اهمیت محیط مثبت یادگیری و روش‌های فعال و مشارکتی گفت: ایجاد محیط یادگیری مثبت، تقویت کار گروهی و مشارکت جمعی، کلید توسعه مدرسه تراز سند تحول بنیادین است و این برنامه‌ها در استان با پایش مستمر، تحلیل شاخص‌ها و ارزیابی دقیق در حال اجراست.