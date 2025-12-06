پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، از تفاهم با پارک علم و فناوری خبر داد و اعلام کرد که به منظور تقویت زیستبوم نوآوری یزد، قرار است تا پایان سال جاری، با اجرای «طرح نوشناس»، حدود ۳۰ شرکت مستعد در این استان به سطح شرکتهای دانشبنیان ارتقا یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در جمع اصحاب رسانه استان یزد، با تأکید بر ظرفیت بالای دانشگاهها و نخبگان این استان، از برنامههای ویژه برای تقویت شرکتهای دانشبنیان یزد خبر داد.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به پراکندگی نخبگان یزدی در سراسر کشور، این پراکندگی را هم مایه افتخار و هم یک فرصت از دست رفته تلقی کرد و گفت: در هر استان ایران یک نخبه یزدی حضور دارد.
افشین با اشاره به آمار شرکتهای دانشبنیان در یزد، اظهار داشت: حدود ۱۷۲ شرکت دانشبنیان در استان یزد فعال هستند که این آمار با توجه به جمعیت استان، از متوسط کشوری بالاتر و نشاندهنده وضع مطلوب اقتصاد دانشبنیان در این منطقه است. این وضع، نویدبخش حمایت ویژه از سوی معاونت علمی از این شهر خواهد بود.
معاون علمی رئیسجمهور در جهت تقویت ساختارهای حمایتی، از اقدامات آتی خبر داد و تشریح کرد: در تفاهمی که با پارک علم و فناوری استان صورت گرفته، تا پایان سال جاری حدود ۳۰ شرکت مستعد دانشبنیان از طریق طرح نوشناس دانشبنیان خواهند شد. همچنین، بستههای خط اعتباری ویژهای در اختیار صندوق پژوهش و فناوری استان یزد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از طریق صندوق نوآوری، خط اعتباری معادل حدود ۱۲ برابر ظرفیت کنونی صندوق پژوهش فناوری استان یزد در اختیار این صندوق قرار میدهیم تا اتفاقات خوبی برای شرکتهای دانشبنیان رقم بخورد.
افشین در ادامه با ابراز خشنودی از زیرساختهای موجود، تصریح کرد: در زمینه زیرساختی و توسعه، پارکی به این زیبایی در کشور ندیده بودم و از توسعه این پارک حمایت خواهیم کرد؛ زیرا زیرساخت مناسب، یکی از عوامل اصلی رشد و شکوفایی شرکتها است.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان با تمجید از مدیران استانی، بر نقش محوری مسئولان در این پیشرفتها تأکید کرد و گفت: حضور استاندار و نمایندگان پیگیر و اهل دانشبنیان استان، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف ایفا میکنند.