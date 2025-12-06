در پایان بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی ­پس از تیم‌های استقلال و نفت و گاز زاگرس جنوب، تیم رعد پدافند ارتش به عنوان سومی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم استقلال قم در دیدار پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی ۸ بر ۲ از سد نفت و گاز زاگرس جنوبی نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

استقلال قم ۸ _ نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی۸_علیرضا امیری صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی۳_حسین جاویدی ۱،

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷_میثم دلخانی ۲،

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژا ۹_محمد کمالی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی۱۰_امید بهمنی ۱،

۷۷ کیلوگرم: امیرعبدی ۱_امین کاویانی نژاد ۲،

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی۱_ محمدرضا مختاری ۳،

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸_محمدحسین استادمحمد معمار ۲،

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ _ مهدی بالی ۱،

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ _ محمد کاظمی صفر.

اما در دیدار رده بندی هم تیم رعد پدافند ارتش با نتیجه ۵ بر ۵ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و به عنوان سومی این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

دو تیم در امتیاز مثبت نیز به تساوی ۲۱ رسیدند، اما تیم رعد پدافند ارتش با امتیاز فنی بیشتر ۴۸ بر ۴۶ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به پیروزی رسید.

رعد پدافند ارتش ۵ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۵ (اسامی تیم دانشگاه در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی ۴_محمدپویا اسدی ۳،

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۱۰_امیرحسین خونساری صفر

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳_محمد جانقلی ۸،

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی ۹_حسین عباسی صفر

۷۲ کیلوگرم: حجت رضائی ۸_سعید ارجمند ۴،

۷۷ کیلوگرم: مسعود کاوسی صفر_علی‌اصغر سام‌دلیری ۹،

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی ۴_سیدمحمدمهدی میری ۸،

۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۴_علی کبیری ۱،

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی ۴_محمد صادق عبداللهی ۶،

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر صفر_سیدابوالفضل میرزاده ۹