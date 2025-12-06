\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645\u0647 \u062d\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0646\u0635\u0631\u062a \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648\u0627\u0644\u0627\u0645\u0642\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0634\u0627\u0647\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\n\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0635\u0628\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f5 \u0622\u0630\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f4 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0634\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u0634\u0647\u06cc\u062f \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f4\u06f3 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0634\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0622\u0645\u062f\n\u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648\u0627\u0644\u0627\u0645\u0642\u0627\u0645 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0645\u062a\u0648\u0633\u0637\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0628\u0647\u0647 \u0631\u0641\u062a\u060c\u00a0\u0648 \u0622\u0630\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u06cc\u0636 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0646\u0627\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\n\u00a0\n