به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات ورزش‌های نابینایان و کم بینایان بیان کرد: در جدول نهایی مرحله برگشت لیگ فوتبال پنج‌نفره نابینایان کشور، تیم فارس با ۱۲ امتیاز قهرمان شد، کرمان با ۱۱ امتیاز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و گیلان با ۹ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت؛ همچنین تیم یزد با یک امتیاز در رده چهارم ایستاد.

احمدرضا شاه‌حسینی گفت: فوتبال نابینایان در استان فارس، پرافتخارترین رشته در میان ورزش‌های روشندلان به شمار می‌رود.

از افتخارات درخشان این رشته می‌توان به قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۰ ترکیه، نایب‌قهرمانی پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۴ کره‌جنوبی، نایب‌قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۰ چین، مدال برنز پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی و چندین دوره قهرمانی آسیا در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ اشاره کرد.

همچنین حضور در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ اسپانیا و ۲۰۲۳ انگلیس از دیگر دستاورد‌های این تیم است.